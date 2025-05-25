Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ТАСС: вице-губернатор Вологодской области может оказать давление на свидетелей

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Следствие считает, что вице-губернатор Вологодской области Денис Алексеев, обвиняемый в получении особо крупной взятки, может оказать давление на свидетелей по делу или иным образом повлиять на ход расследования.

Источник: РИА "Новости"

Это отмечается в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС.

«В совокупности с конкретными обстоятельствами уголовного дела и спецификой предъявленного Алексееву обвинения, рода деятельности, дает основания полагать, что в случае избрания иной, более мягкой, меры пресечения обвиняемый может скрыться, оказать давление на участников уголовного судопроизводства и иным путем воспрепятствовать производству по делу», — отмечается в материале.

Следствие считает, что его подельник — глава представительства региона в Москве Кирилл Бочаров — также может воспрепятствовать ходу расследования.