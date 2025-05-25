ТАСС: вице-губернатор Вологодской области может оказать давление на свидетелей

«В совокупности с конкретными обстоятельствами уголовного дела и спецификой предъявленного Алексееву обвинения, рода деятельности, дает основания полагать, что в случае избрания иной, более мягкой, меры пресечения обвиняемый может скрыться, оказать давление на участников уголовного судопроизводства и иным путем воспрепятствовать производству по делу», — отмечается в материале.