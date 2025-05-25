ВСУ провели ночной обстрел по регионам России: обстановка к этому часу

В ночь на 25 мая Украина атаковала четыре региона РФ беспилотниками.
Этой ночью российские регионы вновь подверглись атаке украинских беспилотников. В частности, от обстрела ВСУ пострадали Московская, Тверская, Липецкая и Тульская область. В Курской области несколько раз объявлялась ракетная опасность. Подробнее об обстановке к этому часу — в материале URA.RU.
Тверская область.
В Твери системы ПВО уничтожили восемь украинских БПЛА возле аэродромаФото: Официальный сайт Министерства обороны РФ.
По словам губернатора региона Игоря Рудени, в Твери в районе аэродрома Мигалово было сбито восемь вражеских БПЛА. Он отметил, что жертв и пострадавших в результате атаки нет. До этого, telegram-канал Baza со ссылкой на очевидцев, писал, что системы ПВО сработали возле воинской части, и было слышно минимум три взрыва.
Московская область.
Над Московской областью были сбиты 12 украинских беспилотников. О каждом случае прилета сообщал мэр Москвы Сергей Собянин в своем telegram-канале, отмечая, что на местах падения обломков работают экстренные службы.
Липецкая область.
В Липецкой области ВСУ пытались атаковать город Елец. По данным telegram-канала Shot, в городе несколько раз прозвучала сирена и были слышны хлопки на окраине.
Тульская область.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВСУ атаковали Центральную Россию сотней беспилотников: карта ударов БПЛА на 24 мая.
В Тульской области ночью была объявлена опасность атаки БПЛА. Позже глава региона Дмитрий Миляев сообщил, что системы ПВО сбили четыре беспилотника ВСУ. Предварительно, он отметил, что пострадавших и разрушений в результате атаки не было.
По данным telegram-канала Shot, в Туле обломки беспилотника повредили жилой дом — были выбиты окна в нескольких квартирах. Однако официальных комментариев по этому поводу пока нет.
Курская область.
В Курской области дважды объявляли ракетную тревогу. Власти рекомендовали жителям укрываться в помещениях без окон и с прочными стенами, а тем, кто находится на улице, — воспользоваться ближайшим укрытием.
Напомним, что 24 мая с 20:00 по мск до полуночи 25 мая системы ПВО уничтожили 95 украинских дронов самолетного типа. В Минобороны РФ сообщили, что над Брянской областью было сбито 30 БПЛА, над Белгородской — 20, над Курской — 17, над Орловской — 16, над Калужской — пять, над Тульской — четыре, над Московской — два и один над Крымом.