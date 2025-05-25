ВСУ провели ночной обстрел по регионам России: обстановка к этому часу

Напомним, что 24 мая с 20:00 по мск до полуночи 25 мая системы ПВО уничтожили 95 украинских дронов самолетного типа. В Минобороны РФ сообщили, что над Брянской областью было сбито 30 БПЛА, над Белгородской — 20, над Курской — 17, над Орловской — 16, над Калужской — пять, над Тульской — четыре, над Московской — два и один над Крымом.