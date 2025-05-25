Контейнеровоз с русским капитаном запросил помощи у побережья Индии

Позже Управление по борьбе со стихийными бедствиями штата Керала (KSDMA) выпустило предупреждение, что на берег в результате аварии могут быть выброшены контейнеры с топливом. Секретарь KSDMA, доктор Шехар Куриакосе отметил, что жители прибрежных районов и рыбаки не должны контактировать с этими контейнерами. По его словам, также возможен разлив нефтепродуктов в некоторых районах. Ситуацию мониторит береговая яохрана.