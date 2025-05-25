«Медкарта аннулирована»: в Госдуме предупредили о новой схеме аферистов

Депутат напомнил россиянам, что наиболее эффективным способом обезопасить себя от кибераферистов является сброс очередного «прозвона» — после нужно просто связаться с нужным учреждением по официальным каналам связи. Также крайне важно ни при каких условиях не сообщать третьим лицам персональную информацию.