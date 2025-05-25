«Медкарта аннулирована»: в Госдуме предупредили о новой схеме аферистов

Глава комитета по охране здоровья Государственной Думы России Сергей Леонов рассказал о новой схеме телефонных аферистов, которая основана на манипуляции страхом утери личных медицинских данных. Подробностями он поделился с РИА Новости.
«…Гражданам массово звонят под видом сотрудников поликлиник и говорят, что их бумажная медицинская карта скоро будет аннулирована в рамках модернизации системы здравоохранения и ее срочно нужно заменить на электронную», — объяснил Сергей Леонов.
Как указал парламентарий, следующим этапом схемы кибермошенников является предложение «помочь» жертвам с созданием мнимого цифрового документа — злоумышленники просят зачитать содержание СНИЛС и передать код из СМС-уведомления. В ходе беседы с РИА Новости Сергей Леонов подчеркнул, что этой информации уже достаточно преступникам для получения доступа к аккаунту на портале «Госуслуги».
Депутат напомнил россиянам, что наиболее эффективным способом обезопасить себя от кибераферистов является сброс очередного «прозвона» — после нужно просто связаться с нужным учреждением по официальным каналам связи. Также крайне важно ни при каких условиях не сообщать третьим лицам персональную информацию.
К сожалению, схемы онлайн-мошенников меняются практически ежедневно, и никто не может быть от них застрахован. Ранее стало известно, что профессор столичного университета потерял сразу 52 миллиона рублей из-за давления звонившему ему несколько раз «сотрудника силового ведомства».