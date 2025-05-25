Обвиняемый в поставках некачественной продукции в армию возместил ущерб

Причиненный ущерб государству от мошеннических действий Пыльского следствие ранее оценило в 164 миллиона рублей, сообщал СК РФ.
В судебных документах указано, что расследование дела в отношении Пыльского в настоящий момент фактически завершено, военному прокурору предстоит его утвердить, дабы обвинительное заключение было направлено в суд для рассмотрения.
На этом основании защита просила изменить Пыльскому меру пресечения на более мягкую, адвокаты подчеркивали, что расследованию на этом этапе он помешать не может, а причиненный ущерб был полностью возмещен. Тем не менее суд в Москве оставил мужчину в СИЗО, следует из материалов.
Пыльскому предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой. Санкция этой статьи предусматривает в случае обвинительного приговора наказание до десяти лет лишения свободы, а также крупный штраф и дополнительное наказание в виде ограничения свободы уже после освобождения.
По данным следствия, в 2022 году Пыльский вместе с сообщниками поставил в российскую армию военную продукцию, которая не соответствовала необходимым требованиям. Из-за этого государству был причинен ущерб на сумму 164 миллиона рублей. Вскоре после возбуждения дела предприниматель был арестован.