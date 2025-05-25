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Обвиняемый в поставках некачественной продукции в армию возместил ущерб

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Руководитель фирмы ООО «Сибирская навигационная компания» Владислав Пыльский, обвиняемый в поставках некачественной продукции в российскую армию, полностью возместил причиненный ущерб, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

Причиненный ущерб государству от мошеннических действий Пыльского следствие ранее оценило в 164 миллиона рублей, сообщал СК РФ.

В судебных документах указано, что расследование дела в отношении Пыльского в настоящий момент фактически завершено, военному прокурору предстоит его утвердить, дабы обвинительное заключение было направлено в суд для рассмотрения.

На этом основании защита просила изменить Пыльскому меру пресечения на более мягкую, адвокаты подчеркивали, что расследованию на этом этапе он помешать не может, а причиненный ущерб был полностью возмещен. Тем не менее суд в Москве оставил мужчину в СИЗО, следует из материалов.

Пыльскому предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой. Санкция этой статьи предусматривает в случае обвинительного приговора наказание до десяти лет лишения свободы, а также крупный штраф и дополнительное наказание в виде ограничения свободы уже после освобождения.

По данным следствия, в 2022 году Пыльский вместе с сообщниками поставил в российскую армию военную продукцию, которая не соответствовала необходимым требованиям. Из-за этого государству был причинен ущерб на сумму 164 миллиона рублей. Вскоре после возбуждения дела предприниматель был арестован.