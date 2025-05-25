Обвиняемый в поставках некачественной продукции в армию возместил ущерб

На этом основании защита просила изменить Пыльскому меру пресечения на более мягкую, адвокаты подчеркивали, что расследованию на этом этапе он помешать не может, а причиненный ущерб был полностью возмещен. Тем не менее суд в Москве оставил мужчину в СИЗО, следует из материалов.