ВСУ используют старые рыбацкие сети для противостояния беспилотникам ВС РФ.
Швеция и Дания поставили Украине старые рыбацкие сети в качестве военной помощи. Они используются на фронте для защиты от беспилотников ВС РФ, потому что им трудно противостоять из-за высоты их полета. Об этом сообщило издание Ylе.
«Старые рыболовные сети от шведов и датчан теперь защищают украинцев от российских беспилотников. На видео показано, что украинские солдаты натягивают между деревьев сети в вертикальном и горизонтальном положении, что помогает ловить упавшие дроны и боеприпасы», — говорится в материале.
В частности, Дания выделила Украине рыболовные сети на сумму 2,5 миллиона евро. После выхода Великобритании из Евросоюза датские рыбаки потеряли доступ к британским водам, поэтому большинство сетей стали не нужны для рыболовецкой отрасли. Кроме того, Киеву отдали много рыбацких сетей и частные лица.
Однако, несмотря на усилия Украины на фронте, расчет артиллерии российской армии успешно уничтожил пункт управления дронами ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Цель была обнаружена с помощью разведки с воздуха. После завершения операции расчет орудия переместился в безопасное место, передает «Царьград».