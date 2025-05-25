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Северная Европа вместо оружия поставляет Украине старые рыбацкие сети

Швеция и Дания поставили Украине старые рыбацкие сети в качестве военной помощи. Они используются на фронте для защиты от беспилотников ВС РФ, потому что им трудно противостоять из-за высоты их полета. Об этом сообщило издание Ylе.

ВСУ используют старые рыбацкие сети для противостояния беспилотникам ВС РФ.

Швеция и Дания поставили Украине старые рыбацкие сети в качестве военной помощи. Они используются на фронте для защиты от беспилотников ВС РФ, потому что им трудно противостоять из-за высоты их полета. Об этом сообщило издание Ylе.

«Старые рыболовные сети от шведов и датчан теперь защищают украинцев от российских беспилотников. На видео показано, что украинские солдаты натягивают между деревьев сети в вертикальном и горизонтальном положении, что помогает ловить упавшие дроны и боеприпасы», — говорится в материале.

В частности, Дания выделила Украине рыболовные сети на сумму 2,5 миллиона евро. После выхода Великобритании из Евросоюза датские рыбаки потеряли доступ к британским водам, поэтому большинство сетей стали не нужны для рыболовецкой отрасли. Кроме того, Киеву отдали много рыбацких сетей и частные лица.

Однако, несмотря на усилия Украины на фронте, расчет артиллерии российской армии успешно уничтожил пункт управления дронами ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Цель была обнаружена с помощью разведки с воздуха. После завершения операции расчет орудия переместился в безопасное место, передает «Царьград».