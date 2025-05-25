Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Росавиация: В аэропорту Внуково введены временные ограничения на полеты

Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и отправку воздушных судов в московском аэропорту Внуково с 04:43 по московскому времени. Об этом в воскресенье, 25 мая, сообщил официальный представитель ведомства Артем Кореняко.

Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и отправку воздушных судов в московском аэропорту Внуково с 04:43 по московскому времени. Об этом в воскресенье, 25 мая, сообщил официальный представитель ведомства Артем Кореняко.

— Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 04:43 МСК введены в аэропорту Внуково, — говорится в сообщении.

Накануне Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в московских аэропортах Домодедово и Жуковский с 23:35 по московскому времени. Однако в 01:05 по московскому времени ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) были сняты.

25 мая мэр Москвы Сергей Собянин заявил о ликвидации двух БПЛА на подлете к Москве. Он также сообщил, что силами ПВО Министерства обороны была отражена атака еще одного БПЛА, направлявшегося к столице. Незадолго до этого он рассказал о ликвидации еще трех БПЛА на подлете к Москве. Накануне, 24 мая, мэр Москвы также заявил об уничтожении двух украинских дронов.