В Госдуме предупредили россиян о схеме мошенничества с медицинскими картами

Роскомнадзор 20 мая рассказал о схеме мошенничества с «двойным обзвоном». В ведомстве отметили, что тщательно анализируют такие случаи, когда аферисты имитируют свое разоблачение. В надзорном органе напомнили, что по телефону нельзя сообщать личные данные, пароли, номера банковских карт и другую конфиденциальную информацию, а при получении подозрительного звонка или сообщения не следует поддаваться давлению и угрозам.