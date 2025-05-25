В Госдуме предупредили россиян о схеме мошенничества с медицинскими картами

По его словам, эти данные требуются мошенникам для того, чтобы совершить вход в личный кабинет человека на портале «Госуслуги».
«Появился новый способ мошенничества, при котором гражданам массово звонят под видом сотрудников поликлиник и говорят, что их бумажная медицинская карта скоро будет аннулирована в рамках модернизации системы здравоохранения и ее срочно нужно заменить на электронную», — заявил глава комитета в беседе с «РИА Новости».
Он отметил, что злоумышленники во время звонка стараются сделать вид, что необходимо совершить срочное действие, чем вынуждают жертву принимать решение как можно быстрее.
Леонов обратил внимание на то, что настоящие медицинские сотрудники не станут звонить на мобильный телефон для решения подобных вопросов. По его словам, каждый человек имеет право на пользование электронной или бумажной медицинской картой и аннулировать их никто не может.
Кроме того, он напомнил, что передавать свои личные данные посторонним лицам нельзя. Если человек попал в такую ситуацию, ему не стоит паниковать, добавил эксперт. В таком случае необходимо сразу же прекратить звонок и перезвонить по официальному номеру медучреждения для уточнения информации.
Роскомнадзор 20 мая рассказал о схеме мошенничества с «двойным обзвоном». В ведомстве отметили, что тщательно анализируют такие случаи, когда аферисты имитируют свое разоблачение. В надзорном органе напомнили, что по телефону нельзя сообщать личные данные, пароли, номера банковских карт и другую конфиденциальную информацию, а при получении подозрительного звонка или сообщения не следует поддаваться давлению и угрозам.