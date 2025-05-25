В Колумбии разбился автобус со студентами, половина из них погибла

Внезапно водитель потерял управление, и транспорт на полном ходу врезался в ограждение моста. Удар был такой силы, что несколько человек вылетело из окон автобуса. По предварительным данным, причиной аварии стала механическая неисправность. Пострадавшие были доставлены в медучреждения.