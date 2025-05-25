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В Колумбии разбился автобус со студентами, половина из них погибла

В департаменте Киндио Колумбии, на мосту Эликоидаль произошло жесткое ДТП, в которое попал пассажирский автобус со студентами.

В департаменте Киндио Колумбии, на мосту Эликоидаль произошло жесткое ДТП, в которое попал пассажирский автобус со студентами. По меньше мере, известно пока об 11 погибших, передает радиостанция RCN.

«Опознаны 11 погибших в серьезной аварии на дорогах Киндио», — говорится в сообщении.

В автобусе на момент аварии находились 23 студента и три преподавателя из Университета Гумбольдта. Будущие инженеры возвращались со стажировки.

Внезапно водитель потерял управление, и транспорт на полном ходу врезался в ограждение моста. Удар был такой силы, что несколько человек вылетело из окон автобуса. По предварительным данным, причиной аварии стала механическая неисправность. Пострадавшие были доставлены в медучреждения.

Ранее «МК» писал, что на трассе Кострома-Шарья-Киров-Пермь в Пермском крае произошла авария: туристический автобус съехал в кювет и перевернулся.