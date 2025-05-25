Губернатор Миляев: в Туле беспилотник упал во дворе жилого дома

При падении беспилотника Украины во дворе МКД никто не пострадал, заявил Миляев.
В Туле во двор многоквартирного дома (МКД) упал дрон ВСУ, никто не пострадал. Информация по происшествию сейчас уточняется, сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.
«В Туле беспилотник упал во дворе многоквартирного дома по улице Металлургов. Зафиксировано нарушение остекления трех МКД», — написал Миляев в своем telegram-канале. По его словам, повреждено остекление трех домов, пострадавших не обнаружено. На месте работают оперативники.
Также очевидцы сообщили, что они проснулись от сильного грохота. На улице они увидели выбитые стекла, оконные рамы и другие обломки. Осколками посекло несколько рядом стоящих автомобилей, передает telegram-канал Shot. В соцсети «ВКонтакте» местные жители пишут, что в городе на Косой горе и в районе завода Резиновых Технических Изделий (РТИ) слышали сильный грохот. На фоне этого в некоторых районах даже произошли небольшие перебои со светом.
Ранее в регионе предупредили о возможных атаках беспилотников противника, а в ночь с 24 на 25 мая в Туле зафиксировали прилеты дронов. Один из них сбили, но его обломки упали на пятиэтажный дом на улице Металлургов — в подъезде и ряде квартир выбиты оконные стекла. Местные жители отмечали, что в ходе атаки прозвучало более 10-ти взрывов, пишет «Царьград».