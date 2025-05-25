Губернатор Миляев: в Туле беспилотник упал во дворе жилого дома

Также очевидцы сообщили, что они проснулись от сильного грохота. На улице они увидели выбитые стекла, оконные рамы и другие обломки. Осколками посекло несколько рядом стоящих автомобилей, передает telegram-канал Shot. В соцсети «ВКонтакте» местные жители пишут, что в городе на Косой горе и в районе завода Резиновых Технических Изделий (РТИ) слышали сильный грохот. На фоне этого в некоторых районах даже произошли небольшие перебои со светом.