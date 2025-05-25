В аэропорту Внуково вновь введены ограничения на взлёт и посадку самолётов

Ранее сообщалось, что в 03:20 по московскому времени Внуково полностью снял все ограничения на взлёт и посадку, что позволило аэропорту временно вернуться к нормальному режиму работы. Однако спустя чуть более часа ограничения были введены вновь. Напомним, что общее число вражеских дронов, сбитых на подлёте к Москве, достигло 12. На данный момент информации о пострадавших не поступало.