Миляев: Беспилотник упал во дворе многоквартирного дома в Туле

Беспилотник упал во дворе жилого дома в Туле. Инцидент произошел в ночь на воскресенье 25 мая. Об этом информировал губернатор региона Дмитрий Миляев.
«В Туле беспилотник упал во дворе многоквартирного дома по улице Металлургов. Зафиксировано нарушение остекления трех МКД», — написал губернатор в Telegram-канале.
Сообщается, что люди при этом не пострадали.
Чиновник предупредил, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.
Накануне сообщалось, что в Тверской области сбиты восемь беспилотников.
Тем временем одиннадцать украинских БПЛА, летевших по направлению к российской столице, сбиты в ночь на воскресенье 25 мая. Об этом информировал мэр Москвы Сергей Собянин по состоянию на 2.54.
Ранее разработчик БПЛА Серей Товкач оценил тактику ВСУ при ударах беспилотниками по территории России и рассказал, что изменилось за последнее время.