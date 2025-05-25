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Миляев: Беспилотник упал во дворе многоквартирного дома в Туле

В Туле беспилотник упал во дворе жилого дома, выбиты стекла в трех зданиях.

Источник: Комсомольская правда

Беспилотник упал во дворе жилого дома в Туле. Инцидент произошел в ночь на воскресенье 25 мая. Об этом информировал губернатор региона Дмитрий Миляев.

«В Туле беспилотник упал во дворе многоквартирного дома по улице Металлургов. Зафиксировано нарушение остекления трех МКД», — написал губернатор в Telegram-канале.

Сообщается, что люди при этом не пострадали.

Чиновник предупредил, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.

Накануне сообщалось, что в Тверской области сбиты восемь беспилотников.

Тем временем одиннадцать украинских БПЛА, летевших по направлению к российской столице, сбиты в ночь на воскресенье 25 мая. Об этом информировал мэр Москвы Сергей Собянин по состоянию на 2.54.

Ранее разработчик БПЛА Серей Товкач оценил тактику ВСУ при ударах беспилотниками по территории России и рассказал, что изменилось за последнее время.