В Башкирии сидевшие в гостях родители потеряли 3-летнего ребёнка

«Хорошо, что всё закончилось благополучно. Но эта история в очередной раз подтверждает любознательность маленьких детей и отсутствие у них страха. Поэтому родителям необходимо не только организовывать досуг ребёнка, но и осуществлять постоянный контроль!» — подчеркнули в пресс-службе МЧС республики.