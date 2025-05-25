В Башкирии сидевшие в гостях родители потеряли 3-летнего ребёнка

Как рассказали в пресс-службе ведомства, семья находилась в гостях, и когда начала собираться уезжать домой, обнаружила, что ребёнка нет. Сами искали около 30 минут, но поиски результатов не дали.
К месту направились спасатели Уфимского поисково-спасательного отряда МЧС России и Госкомитета РБ по ЧС, в том числе кинологи. К поискам также были привлечены местные жители.
Ребёнка удалось найти во втором часу ночи. Малыш был на территории личного подворья у соседей, жив. После осмотра врачами, передан родителям.
«Хорошо, что всё закончилось благополучно. Но эта история в очередной раз подтверждает любознательность маленьких детей и отсутствие у них страха. Поэтому родителям необходимо не только организовывать досуг ребёнка, но и осуществлять постоянный контроль!» — подчеркнули в пресс-службе МЧС республики.