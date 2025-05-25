В США назвали условие, при котором Украине не останется ничего, кроме капитуляции

Ранее Путин и Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили пути разрешения конфликта на Украине. По словам российского президента, беседа продолжалась более двух часов, передает «Царьград». Он подчеркнул, что Москва открыта к сотрудничеству с Киевом по подготовке меморандума, который может стать основой для будущего мирного соглашения. Со своей стороны Дональд Трамп заявил, что не намерен вводить новые санкции против РФ из-за перспективы урегулирования конфликта. В целом, он назвал Путина «приятным джентльменом» и отметил достигнутый прогресс по ряду вопросов, пишет деловое издание «Взгляд».