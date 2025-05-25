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Миляев: БПЛА упал во дворе дома в Туле

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил о продолжающейся атаке вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на регион.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил о продолжающейся атаке вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на регион.

По его словам, дежурные средства ПВО Министерства обороны России отражают воздушную атаку. В Туле один из БПЛА упал во дворе многоквартирного дома на улице Металлургов, в результате чего зафиксировано повреждение остекления трех домов.

— В Туле беспилотник упал во дворе многоквартирного дома по улице Металлургов. Зафиксировано нарушение остекления трех МКД, — говорится в сообщении.

Пострадавших нет. Оперативные службы работают на месте происшествия. Миляев призвал жителей сохранять бдительность и соблюдать меры безопасности в связи с сохраняющейся угрозой атак БПЛА.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Туле обломки одного из сбитых БПЛА упали на жилой дом, повредив пятиэтажное здание на улице Металлургов.