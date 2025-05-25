Супруг «королевы марафонов» Блиновской задолжал пять миллионов рублей

По данным сервиса «БИР-Аналитик», Алексей Блиновский — учредитель в пяти компаниях: ООО «Подари мечту», ООО «Рыбная история», ООО «Аламаз», ООО «Праймфуд» и ООО «Оливия групп» (находится в процессе банкротства с марта 2024 года).
По данным ФССП РФ, компания «Подари мечту» задолжала 3,3 миллиона рублей, из которых три миллиона рублей — основной долг и 190 тысяч рублей — исполнительский сбор. Исполнительные производства на общество возбуждаются с 2024 года о «взыскании налогов и сборов, включая пени». Последнее производство завели 20 мая — о взыскании более 330 тысяч рублей по налогам. Кроме того, организация до сих пор не выплатила долг по налогам по нескольким исполнительным производствам: на 2,5 миллиона рублей и на 340 тысяч рублей.
Помимо этого, по данным «БИР-Аналитик», с 2023 по 2025 год счета компании блокировали несколько раз из-за «непредставления налогоплательщиком-организацией налоговой декларации» и «принятия налоговым органом решения о взыскании задолженности». Последний раз счета заблокировали в конце апреля.
Еще одна компания Блиновского «Алмаз», по данным приставов, задолжала по налогам почти 1,7 миллиона рублей — исполнительное производство приставы возбудили 19 мая. В пятницу, 23 мая, счета фирмы были заблокированы из-за «принятия налоговым органом решения о взыскании задолженности».
Алексей Блиновский — муж скандально известной «королевы марафонов» Елены Блиновской, которую ранее приговорили к пяти годам колонии общего режима со штрафом один миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года за легализацию денег. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры о взыскании 587 миллионов рублей в пользу РФ. Блиновская, как установил суд, при посредничестве супруга не оплатила налоги на 906 миллионов рублей, а после из них отмыла 716 миллионов.
В отношении самого Блиновского уголовное дело о пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере выделено в отдельное производство. Сейчас он находится в зоне СВО, его дело приостановлено.