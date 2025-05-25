Супруг «королевы марафонов» Блиновской задолжал пять миллионов рублей

По данным ФССП РФ, компания «Подари мечту» задолжала 3,3 миллиона рублей, из которых три миллиона рублей — основной долг и 190 тысяч рублей — исполнительский сбор. Исполнительные производства на общество возбуждаются с 2024 года о «взыскании налогов и сборов, включая пени». Последнее производство завели 20 мая — о взыскании более 330 тысяч рублей по налогам. Кроме того, организация до сих пор не выплатила долг по налогам по нескольким исполнительным производствам: на 2,5 миллиона рублей и на 340 тысяч рублей.