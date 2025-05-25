Марочко: ВС РФ продвинулись на широком участке фронта у Двуречной

«За минувшую неделю в районе населенного пункта Двуречная — или так называемом двуреченском плацдарме — естественно линия боевого соприкосновения не была статичной и наши военнослужащие продвигались на многих участках фронта, где это было возможно. Продвижение было небольшим в глубину обороны противника, но на очень широком участке фронта», — заявил Марочко. Его слова передает ТАСС.