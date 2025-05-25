В Туле украинский БПЛА не без последствий рухнул во дворе многоэтажки

Украинский беспилотник в ходе воздушного нападения на Тулу, рухнул во дворе многоэтажки по улице Металлургов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Дмитрий Миляев.
По словам губернатора, в результате инцидента повреждения получили три многоквартирных дома. У них частично выбиты стекла.
«Туле беспилотник упал во дворе многоквартирного дома по улице Металлургов. Зафиксировано нарушение остекления трех МКД», — рассказал Миляев.
Глава региона отметил, что пострадавших среди населения нет. При этом обратил внимание граждан, что опасность воздушной атаки не отменялась. ПВО продолжает свою работу.
Ранее «МК» писал, что за прошедший вечер — с 20.00 до 00.00 мск ПВО сбила над несколькими регионами почти 100 вражеских беспилотников.