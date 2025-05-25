В закрытом городе Челябинской области нашли 36 наркотайников

«Оперативники задержали наркокурьера-закладчика, устроившего в лесном массиве под Озерском (ЗАТО) 36 тайников с метадоном», — сообщили в местной полиции.
Как установили оперативники, 36-летний мужчина перевозил синтетические наркотики из Свердловской области в Челябинскую. «Работу» он нашел в мессенджере, успел «потрудиться» всего несколько недель.
Задержание стало итогом тщательно спланированной операции. В отношении ранее судимого за аналогичные преступления горожанина возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу.