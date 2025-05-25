В закрытом городе Челябинской области нашли 36 наркотайников

Задержание стало итогом тщательно спланированной операции. В отношении ранее судимого за аналогичные преступления горожанина возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Ему грозит до 15 лет лишения свободы.