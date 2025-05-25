Из-за аварии с эсминцем в присутствии Ким Чен Ына в КНДР арестовали трех сотрудников верфи

Авария произошла 22 мая во время спуска на воду нового эсминца водоизмещением пять тысяч тонн в порту Чхончжин. Ким Чен Ын охарактеризовал произошедшее как результат «преступной халатности», пишет RT. Он заявил, что действия ответственных должностных лиц будут детально рассмотрены на предстоящем июньском пленуме Центрального комитета. Позднее начались работы специальной следственной группы по установлению причин происшествия. Первичный осмотр судна подтвердил отсутствие серьезных повреждений корпуса, а восстановление предполагается завершить в течение 10-ти дней.