В Краснокамске закладчику дали 14 лет колонии особого режима

Гражданину действительно ничего не удалось сбыть. Он был задержан сотрудниками полиции на улице Калинина в Краснокамске в тот момент, когда фотографировал на мобильник тайник с мефедроном. В его телефоне были обнаружены еще 15 фото сделанных им закладок, сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю. А при обыске дома у злоумышленника нашли значительную массу наркотиков и все для фасовки — зип-пакеты, весы. Задержанный пояснил, что работает на некий интернет-магазин.