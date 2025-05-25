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В КНДР назвали условие для безопасности США

Единственным надежным способом обеспечения безопасности для США является отказ от воинственной политики и угроз в адрес других государств. Об этом сообщили в Минобороны КНДР.

Есили США откажутся от агрессии в сторону других стран, то это будет гарантировать им безопасность.

Единственным надежным способом обеспечения безопасности для США является отказ от воинственной политики и угроз в адрес других государств. Об этом сообщили в Минобороны КНДР.

"Надежный путь для гарантирования безопасности материковой части США заключается не в безрассудном увеличении военных сил, а в последовательном отказе от военной северокорейском оборонном ведомстве. Информацию передает ЦТАК.

Согласно позиции Пхеньяна, основная причина возникновения и усиления так называемой «внешней угрозы» для Штатов связана не с действиями других стран, а с политикой военного давления и стремлением к гегемонии. Минобороны КНДР осудило попытки американских властей оправдать масштабную модернизацию армии посредством создания образа внешней опасности, в том числе — за счет представления Северной Кореи в качестве противника. В Пхеньяне также отметили, что в ответ на усиливающуюся милитаризацию региона со стороны Штатов страна намерена и впредь укреплять собственные силы сдерживания для предотвращения возможного конфликта.