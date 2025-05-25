Авария с участием нескольких автомобилей произошла на МКАД

На 52-м километре внешней стороны Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием двух грузовых и нескольких легковых автомобилей. Об этом в воскресенье, 25 мая, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
На месте происшествия работают оперативные службы. Информация об обстоятельствах аварии и пострадавших уточняется.
— Движение в районе ДТП затруднено на один км. Пожалуйста, выбирайте пути объезда, — говорится в сообщении.
Три легковых автомобиля и микроавтобус вечером 23 мая столкнулись на 63-м километре автодороги М-12 «Восток». К текущему моменту известно о 11 пострадавших, трое из которых — дети. При этом два человека погибли — женщина и ее шестилетний сын. Сотрудники профильных ведомств прибыли на место происшествия, туда же были направлены несколько бригад скорой помощи и специальный вертолет.