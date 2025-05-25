Собянин: Силы ПВО сбили 12 летевших на Москву беспилотников

На фоне информации об отражении попытки массированной атаки беспилотников на российскую столицу сообщалось о временном ограничении полетов в аэропорту Шереметьево. Такие же ограничения вводились в аэропортах Домодедово, Жуковский и Внуково. Аэропорты временно не отправляли и не принимали рейсы в целях обеспечения безопасности.