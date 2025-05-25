Собянин: Силы ПВО сбили 12 летевших на Москву беспилотников

Украинские военные предприняли попытку массированной атаки беспилотными аппаратами на Москву в ночь на воскресенье 25 мая, но российские силы ПВО отразили ее. О том, как ПВО Минобороны РФ уничтожала летевшие по направлению к российской столице беспилотники, оперативно информировал мэр Москвы Сергей Собянин.
В ночь на 25 мая градоначальник сообщил о 12 сбитых беспилотниках.
Так, о двух сбитых силами ПВО беспилотниках, которые летели на Москву, он сообщил в 23.51 субботы 24 мая.
Еще о трех сбитых БПЛА ВСУ Собянин написал в Telegram-канале в 0.33. Сразу после этого он уточнил, что сбит еще один дрон.
В 2.22 московский мэр сообщил, что отражена атака ещё двух вражеских беспилотников, летевших на Москву. Об уничтожении еще трех дронов он информировал в 2.54.
Последнее сообщение об уничтоженном беспилотнике Собянин опубликовал в 3.15.
Мэр добавил, что люди при этом не пострадали, а специалисты соответствующих служб оперативно выехали на места падения обломков БПЛА.
На фоне информации об отражении попытки массированной атаки беспилотников на российскую столицу сообщалось о временном ограничении полетов в аэропорту Шереметьево. Такие же ограничения вводились в аэропортах Домодедово, Жуковский и Внуково. Аэропорты временно не отправляли и не принимали рейсы в целях обеспечения безопасности.
Также сообщалось, что в Тверской области сбиты восемь беспилотников.
Кроме того, беспилотник упал во дворе жилого дома в Туле. Инцидент произошел в ночь на воскресенье 25 мая.
Накануне сообщалось, что российские системы противовоздушной обороны за ночь и утро 24 мая перехватили и уничтожили 94 украинских беспилотных летательных аппарата.
Тем временем в порту Одессы сгорел контейнеровоз, в котором находились тысячи беспилотников, безэкипажных катеров с боеприпасами.
Ранее разработчик БПЛА Серей Товкач оценил тактику ВСУ при ударах беспилотниками по территории России и рассказал, что изменилось за последнее время.