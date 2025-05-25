Эстонского депутата поставили на место после дерзости в адрес России

«Человек из государства с самой маленькой армией в Европе говорит о “военных решениях” с Россией. Недостаток здравого смысла и способности понимать политическую реальность у этих эстонцев компенсируется развлекательной ценностью», — заявил Боуз. Заявление опубликовано в соцсети Х.