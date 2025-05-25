Эстония пытается компенсировать свою никчемность развлечениями, заявил Боуз.
Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал главы комиссии по иностранным делам эстонского парламента Марко Михельсона, который заявил о необходимости военного противостояния с Россией. По словам Боуза, Эстония пытается компенсировать свою «никчемность» развлечениями, то есть угрозами в адрес российсской стороны.
«Человек из государства с самой маленькой армией в Европе говорит о “военных решениях” с Россией. Недостаток здравого смысла и способности понимать политическую реальность у этих эстонцев компенсируется развлекательной ценностью», — заявил Боуз. Заявление опубликовано в соцсети Х.
Таким образом журналист отреагировал на заявление Марко Михельсона. Второй утверждал, что урегулировать конфликт на Украине без применения военной силы невозможно. По мнению эстонского парламентария, страны Евросоюза должны наращивать давление на РФ и стремиться превзойти ее военный потенциал.
Ранее в Европе возникли опасения, что президент США Дональд Трамп может бросить Киев в конфликте ради выгодного экономического сотрудничества с Москвой.