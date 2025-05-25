ВС РФ продвигаются в районе Волчанска, заявил Марочко.
За прошедшую неделю ВС РФ установили контроль над несколькими жилыми строениями и улицами в Волчанске Харьковской области. Бойцы также провели зачистку части ранее занятой территории, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«Касаемо населенного пункта Волчанск: основные успехи на этой неделе у нас были юго-восточнее и восточнее данного населенного пункта. Нашими войсками захвачен ряд домостроений, улиц и зачищены некоторые территории», — заявил Марочко. Его слова приводит ТАСС.
Он добавил, что ВС России закрепились на новых рубежах, воспользовавшись «протестными настроениями» среди личного состава украинской армии на этом участке фронта. При этом ВСУ, дислоцированные у Волчанска, направляют на передовую разведывательно-диверсионные группы и ведут артиллерийские обстрелы. Однако основная активность наблюдается со стороны беспилотников. В результате этого формируются обширные «серые зоны», где расстояние между позициями сторон достигает 1,5 километра и более. Андрей Марочко подчеркнул, что, несмотря на сопротивление ВС Украины, российская армия продвигается в районе Волчанска.
Ранее военный эксперт сообщил, что ВС РФ взяли под контроль Ступочки и Отрадное в ДНР и Локню в Сумской области. Также у границы Запорожья (ЛНР) продолжаются бои, передает «Царьград». Кроме того, под Сумами российские бойцы зашли в Юнановку. Этот населенный пункт — своеобразный логистический хаб для переброски украинских боевиков на Курщину, пишет деловое издание «Взгляд».