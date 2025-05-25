Марочко: ВС РФ взяли под контроль несколько улиц в Волчанске

Он добавил, что ВС России закрепились на новых рубежах, воспользовавшись «протестными настроениями» среди личного состава украинской армии на этом участке фронта. При этом ВСУ, дислоцированные у Волчанска, направляют на передовую разведывательно-диверсионные группы и ведут артиллерийские обстрелы. Однако основная активность наблюдается со стороны беспилотников. В результате этого формируются обширные «серые зоны», где расстояние между позициями сторон достигает 1,5 километра и более. Андрей Марочко подчеркнул, что, несмотря на сопротивление ВС Украины, российская армия продвигается в районе Волчанска.