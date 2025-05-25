Губернатор Шапша: в Калужской области уничтожены 14 беспилотников ВСУ

«Силами ПВО ночью 25 мая на территории региона были уничтожены 14 БПЛА», — написал Шапша в своем telegram-канале. В частности, два дрона уничтожили на окраинах Обнинска, три — в Сухиничском районе, пять — в Тарусском районе, один — в Боровском районе и еще три — в Малоярославецком районе. На всех этих участках работают оперативники.