Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Все временно закрытые аэропорты России возобновили работу

Все аэропорты России, где вводились ограничения из-за угрозы беспилотников, возобновили работу. Об этом сообщили в Росавиации.

Все временно закрытые аэропорты вернулись к работе.

Все аэропорты России, где вводились ограничения из-за угрозы беспилотников, возобновили работу. Об этом сообщили в Росавиации.

«Аэропорты московского региона работают штатно, принимают и отправляют рейсы», — пишет представитель Росавиации Артем Кореняко в своем telegram-канале. Это данные на 07:00 московского времени.

По информации Кореняко, пока действовали ограничения, семь самолетов ушли на запасные аэродромы. Из них четыре уже вернулись в аэропорты первоначального назначения.