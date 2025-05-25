Все временно закрытые аэропорты России возобновили работу

Все временно закрытые аэропорты вернулись к работе.
Все аэропорты России, где вводились ограничения из-за угрозы беспилотников, возобновили работу. Об этом сообщили в Росавиации.
«Аэропорты московского региона работают штатно, принимают и отправляют рейсы», — пишет представитель Росавиации Артем Кореняко в своем telegram-канале. Это данные на 07:00 московского времени.
По информации Кореняко, пока действовали ограничения, семь самолетов ушли на запасные аэродромы. Из них четыре уже вернулись в аэропорты первоначального назначения.