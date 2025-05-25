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Землетрясение произошло в Республике Алтай магнитудой 5,4

В Республике Алтай произошло землетрясение магнитудой 5,4. Эпицентр подземных толчков находился в 12 километрах юго-восточнее села Кызыл-Таш Кош-Агачского района. Об этом в воскресенье, 25 мая, сообщили в региональном управлении МЧС.

В Республике Алтай произошло землетрясение магнитудой 5,4. Эпицентр подземных толчков находился в 12 километрах юго-восточнее села Кызыл-Таш Кош-Агачского района. Об этом в воскресенье, 25 мая, сообщили в региональном управлении МЧС.

— Толчки ощущались на территории Кош-Агачского, Улаганского, Онгудайского районов и города Горно-Алтайска. В пятидесятикилометровую зону попали 10 населенных пунктов Кош-Агачкого и Улаганского районов, — говорится в сообщении.

По информации дежурных служб Кош-Агачского и Улаганского районов, а также глав местных поселений, погибших и пострадавших нет. Все системы жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме, повреждений на социально-значимых объектах не зафиксировано, передает Telegram-канал МЧС.

23 апреля около 12:50 по московскому времени в Стамбуле произошло первое землетрясение магнитудой 6,2. Уже спустя порядка 10−15 минут управление по ликвидации стихийных бедствий сообщило о фиксации серии повторных подземных толчков магнитудой 4,4. По данным управления губернатора провинции города, в результате бедствия пострадал 151 человек.