Землетрясение произошло в Республике Алтай магнитудой 5,4

По информации дежурных служб Кош-Агачского и Улаганского районов, а также глав местных поселений, погибших и пострадавших нет. Все системы жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме, повреждений на социально-значимых объектах не зафиксировано, передает Telegram-канал МЧС.