Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Бурятии 12 га тайги уничтожено из-за неосторожного обращения с огнем

УЛАН-УДЭ, 25 мая. /ТАСС/. Неосторожное обращение с огнем стало причиной загорания сухой травы в 4 км от бурятского села Харашибирь. За сутки пожар уничтожил 12 га леса, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по республике.

Источник: РИА "Новости"

«23 мая на телефон пожарной охраны поступило сообщение о загорании сухой травы в 4 км от села Харашибирь Мухоршибирского района. По прибытии пожарных подразделений было установлено, что вместе сухой растительностью огонь бушует в лесном массиве. В считаные минуты загорание травы ликвидировали. А вот лесной пожар, охвативший 12 га, удалось потушить спустя почти сутки силами 40 человек и 9 единиц техники», — говорится в сообщении.

Дознавателем МЧС России устанавливается лицо, виновное в возникновении пожара. В настоящее время в Бурятии действуют 34 очага лесных пожаров на площади 15,5 тыс. га.