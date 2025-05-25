В Бурятии 12 га тайги уничтожено из-за неосторожного обращения с огнем

«23 мая на телефон пожарной охраны поступило сообщение о загорании сухой травы в 4 км от села Харашибирь Мухоршибирского района. По прибытии пожарных подразделений было установлено, что вместе сухой растительностью огонь бушует в лесном массиве. В считаные минуты загорание травы ликвидировали. А вот лесной пожар, охвативший 12 га, удалось потушить спустя почти сутки силами 40 человек и 9 единиц техники», — говорится в сообщении.