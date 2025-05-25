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На Алтае произошло землетрясение

В Кош-Агачском районе Республики Алтай произошло землетрясение магнитудой 5,4 балла. Об этом сообщили в местном МЧС, отметив, что, по предварительным данным, пострадавших не обнаружено.

В Алтае произошло землетрясение магнитудой 5,4 балла.

В Кош-Агачском районе Республики Алтай произошло землетрясение магнитудой 5,4 балла. Об этом сообщили в местном МЧС, отметив, что, по предварительным данным, пострадавших не обнаружено.

«В 09:45 поступило сообщение, что в 09:35 в 12 километрах юго-восточнее села Кызыл-Таш Кош-Агачского района зарегистрировано сейсмическое событие — 5,4 магнитуды», — заявили в telegram-канале министерства. В зону возможного воздействия в радиусе 50 километров попали десять населенных пунктов Кош-Агачского и Улаганского районов: Кызыл-Таш, Бельтир, Кош-Агач, Чаган-Узун, Мухор-Тархата, Ортолык, Курай, Саратан, Чибит и Акташ.

Предварительно, жертв и пострадавших среди населения нет. К месту происшествия направлены рабочие группы сельских поселений Кош-Агачского и Улаганского районов для обследования зданий и сооружений.