На Алтае произошло землетрясение, затронувшее столицу региона

На территории Республики Алтай произошло землетрясение магнитудой 5,4 по шкале Рихтера. Подробности приводит региональное Главное управление МЧС России.
«Местным населением толчки ощущались, погибших и пострадавших нет. Для обследования объектов направлены рабочие группы…», — сообщили в ГУ МЧС.
По имеющимся данным, о колебаниях земной поверхности сообщили в Горно-Алтайске, столице Республики. Также толчки зафиксировали в Улаганском, Онгудайском и Кош-Агачском районах.
Как как указали спасатели, обрушений как критически важных объектов инфраструктуры, так и других строений на данный момент не обнаружено. Сообщений об афтершоках пока также не поступало.
К сожалению, подобные опасные природные явления остаются распространенными во многих регионах планеты. Ранее, 20 мая, в Турции произошло очередное землетрясение магнитудой 4.