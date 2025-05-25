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На Алтае произошло землетрясение, затронувшее столицу региона

На территории Республики Алтай произошло землетрясение магнитудой 5,4 по шкале Рихтера.

На территории Республики Алтай произошло землетрясение магнитудой 5,4 по шкале Рихтера. Подробности приводит региональное Главное управление МЧС России.

«Местным населением толчки ощущались, погибших и пострадавших нет. Для обследования объектов направлены рабочие группы…», — сообщили в ГУ МЧС.

По имеющимся данным, о колебаниях земной поверхности сообщили в Горно-Алтайске, столице Республики. Также толчки зафиксировали в Улаганском, Онгудайском и Кош-Агачском районах.

Как как указали спасатели, обрушений как критически важных объектов инфраструктуры, так и других строений на данный момент не обнаружено. Сообщений об афтершоках пока также не поступало.

К сожалению, подобные опасные природные явления остаются распространенными во многих регионах планеты. Ранее, 20 мая, в Турции произошло очередное землетрясение магнитудой 4.