Минобороны: ПВО сбили 110 беспилотников ВСУ за ночь 25 мая

В течение минувшей ночи средствами ПВО были уничтожены 110 украинских беспилотников, атаковавших территории 13 регионов страны. Об этом в воскресенье, 25 мая, заявили в Минобороны.
— В течение ночи 25 мая с 0.00 до 7.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 110 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в ведомстве.
Больше всего дронов было сбито над Тульской областью — 16, по 14 беспилотников уничтожено в Брянской и Калужской областях. В Московском регионе и Тверской области было сбито по 13 дронов, в Белгородской и Курской — по 10, в Орловской — восемь, в Крыму — семь.
Кроме того, по одному беспилотному аппарату было сбито над Липецкой, Нижегородской и Новгородской областями, передает Telegram-канал МО РФ.
В период с 20:00 24 мая до 0:00 25 мая российскими средствами противовоздушной обороны было уничтожено и перехвачено 95 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
24 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силами ПВО Министерства обороны была отражена атака двух БПЛА, направлявшихся к столице. 25 мая стало известно о ликвидации еще трех БПЛА на подлете к Москве.