Минобороны: ПВО сбили 110 беспилотников ВСУ за ночь 25 мая

Больше всего дронов было сбито над Тульской областью — 16, по 14 беспилотников уничтожено в Брянской и Калужской областях. В Московском регионе и Тверской области было сбито по 13 дронов, в Белгородской и Курской — по 10, в Орловской — восемь, в Крыму — семь.