Над Орловской областью уничтожено 16 украинских беспилотников

Клычков поблагодарил ПВО за работу.
В ночь на 25 мая над Орловской областью были сбиты 16 беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
«Уничтожено 16 вражеских БПЛА», — написал Клычков в Telegram. По его словам, пострадавших нет, повреждений также не зафиксировано. На месте падения обломков работают оперативные службы. Клычков поблагодарил силы ПВО за работу.
Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что над регионом сбито 14 дронов армии Украины. Разрушений и пострадавших, предварительно, также нет.