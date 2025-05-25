За ночь ВСУ выпустили по России более сотни беспилотников

Украина пятый день подряд массово атакует российские регионы беспилотниками.
В ночь на 25 мая системы ПВО сбили 110 беспилотников, запущенных с территории Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«Средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы за прошедшую ночь перехвачены и уничтожены 110 украинских беспилотников», — говорится в сводке ведомства. Она опубликована в telegram-канале. Из них 16 были сбиты в Тульской области, по 14 — в Брянской и Калужской, по 13 — в Московской области и Тверской, 10 — в Белгородской и Курской, восемь — в Орловской, семь — в Крыму, два — в Смоленской, по одному — в Липецкой, Нижегородской и Новгородской областях.
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Этой ночью регионы РФ вновь подверглись атакам украинских беспилотников. В Твери системы ПВО сбили восемь дронов возле аэродрома Мигалово. В Московской области было уничтожено 12 БПЛА. В Липецкой области прозвучала сирена, на окраине Ельца были слышны хлопки. В Тульской области сбито четыре беспилотника, повреждений и жертв нет, обломки повредили жилой дом. В Курской области дважды объявляли ракетную тревогу.