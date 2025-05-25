За ночь ВСУ выпустили по России более сотни беспилотников

«Средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы за прошедшую ночь перехвачены и уничтожены 110 украинских беспилотников», — говорится в сводке ведомства. Она опубликована в telegram-канале. Из них 16 были сбиты в Тульской области, по 14 — в Брянской и Калужской, по 13 — в Московской области и Тверской, 10 — в Белгородской и Курской, восемь — в Орловской, семь — в Крыму, два — в Смоленской, по одному — в Липецкой, Нижегородской и Новгородской областях.