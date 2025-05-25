Женщина с переломанной челюстью отсудила 350 тысяч в Хабаровском крае

В Хабаровском крае женщина пострадала в ДТП и обратилась в суд, чтобы взыскать компенсацию, — сообщает телеграм-канал «Суды Хабаровского края».
Виновником аварии признан водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Он не только сбил женщину, но и скрылся с места происшествия. В результате у пострадавшей — двусторонний перелом челюсти, несколько операций и незавершенное лечение.
Ответчиком стал виновник ДТП, а также его мать — владелица автомобиля. Суд установил, что она доверила управление сыну, у которого не было прав. На этом основании ответственность была разделена: 250 тысяч должен выплатить сам водитель, ещё 100 тысяч — его мать. Судебные расходы распределены между ними, требования о возмещении лечения оставлены без рассмотрения.