Женщина с переломанной челюстью отсудила 350 тысяч в Хабаровском крае

Ответчиком стал виновник ДТП, а также его мать — владелица автомобиля. Суд установил, что она доверила управление сыну, у которого не было прав. На этом основании ответственность была разделена: 250 тысяч должен выплатить сам водитель, ещё 100 тысяч — его мать. Судебные расходы распределены между ними, требования о возмещении лечения оставлены без рассмотрения.