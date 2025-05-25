Ночью над Россией сбили 110 украинских беспилотников

По данным ведомства, 16 БПЛА перехватили в Тульской области, по 14 — в Брянской и Калужской, по 13 — в Московском регионе и Тверской области, по 10 — в Белгородской и Курской областях, 8 — в Орловской, 7— в Крыму, 2 — в Смоленской области и по 1 — в Липецкой, Нижегородской и Новгородской областях.