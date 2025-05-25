Военный медик эвакуировал семерых раненых бойцов под огнем танка ВСУ в Запорожье

«Была ситуация, когда, у нас ребят “затрехсотили” (ранили — прим. URA.RU), они менялись, их на ротации отработали БПЛАшники противника… Мы начали производить эвакуацию, они попытались добить наших ребят. И вот уже непосредственно под огнем нам пришлось выносить их. Работал танчик по нам и работали сбросами. Семь человек», — рассказал военный медик. Его слова передает РИА Новости.