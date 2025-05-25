Военный медик эвакуировал семерых раненых бойцов под огнем танка ВСУ в Запорожье

Военный медик ВС РФ, несмотря на удары бойцов Украины, смог эвакуировать сослуживцев с поля боя.
В Запорожской области военный медик ВС РФ под огнем украинского танка вывез с поля боя семь раненых сослуживцев. Об этом сообщил сам санитар-разведчик с позывным «Галл» из 392-ого полка группировки «Днепр».
«Была ситуация, когда, у нас ребят “затрехсотили” (ранили — прим. URA.RU), они менялись, их на ротации отработали БПЛАшники противника… Мы начали производить эвакуацию, они попытались добить наших ребят. И вот уже непосредственно под огнем нам пришлось выносить их. Работал танчик по нам и работали сбросами. Семь человек», — рассказал военный медик. Его слова передает РИА Новости.
Из общего числа эвакуированных бойцов двое не могли самостоятельно передвигаться из-за тяжелых ранений ног, их несли на носилках, рассказал «Галл». Он уточнил, что группе эвакуации вместе с ранеными пришлось преодолеть пешком около двух километров под постоянным огнем танка и ударами беспилотников противника. По словам медика, неблагоприятные погодные условия помогли группе избежать новых потерь. Сейчас эвакуированные бойцы вновь находятся в строю.
Ранее российские артиллерийские подразделения нанесли удар по позициям ВС Украины в Запорожской области: в районе Гуляйполе ликвидирован опорный пункт противника, уничтожены узел связи и командный пункт управления беспилотниками. Отмечается, что украинским военным не удалось закрепиться и оборудовать укрепления в этом районе, передает «Царьград».