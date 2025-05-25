Контейнеровоз с русским капитаном запросил помощь у берегов Индии

«В субботу около 1:30 получен сигнал бедствия от руководства судна с просьбой о помощи, поскольку контейнеровоз получил крен в 26 градусов. В операцию были вовлечены один корабль ВМС Индии, два корабля береговой охраны и один самолет Dornier», — отметил представитель военного ведомства.
Среди членов экипажа оказался капитан из России, также на корабле было 20 филиппинцев, два украинца и один грузин. Судно держало путь из порта Вижиньям в Кочи, куда должно было прибыть 24 мая.
Позднее Управление по борьбе со стихийными бедствиями штата Керала (KSDMA) предупредило, что в результате аварии на берег может выбросить контейнеры с топливом. Местных жителей и рыбаков попросили не контактировать с грузом. Кроме того, ведомство не исключило разлива нефтепродуктов в отдельных районах.
Ранее сообщалось, что мужчина проспал появление гигантского корабля в своем саду. В момент пробуждения житель Норвегии обнаружил 135-метровый контейнеровоз, севший на мель прямо перед его домом.