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Контейнеровоз с русским капитаном запросил помощь у берегов Индии

Контейнеровоз MSC ELSA 3 под флагом Либерии попал в аварию у берегов Индии, в результате большие объемы груза упали за борт. Судно запросило помощь, в результате были эвакуированы 21 из 24 членов экипажа, трое моряков еще остаются на борту, сообщает India Express со ссылкой на представителя Минобороны в Кочи.

Источник: РИА "Новости"

«В субботу около 1:30 получен сигнал бедствия от руководства судна с просьбой о помощи, поскольку контейнеровоз получил крен в 26 градусов. В операцию были вовлечены один корабль ВМС Индии, два корабля береговой охраны и один самолет Dornier», — отметил представитель военного ведомства.

Среди членов экипажа оказался капитан из России, также на корабле было 20 филиппинцев, два украинца и один грузин. Судно держало путь из порта Вижиньям в Кочи, куда должно было прибыть 24 мая.

Позднее Управление по борьбе со стихийными бедствиями штата Керала (KSDMA) предупредило, что в результате аварии на берег может выбросить контейнеры с топливом. Местных жителей и рыбаков попросили не контактировать с грузом. Кроме того, ведомство не исключило разлива нефтепродуктов в отдельных районах.

Ранее сообщалось, что мужчина проспал появление гигантского корабля в своем саду. В момент пробуждения житель Норвегии обнаружил 135-метровый контейнеровоз, севший на мель прямо перед его домом.