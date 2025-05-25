Контейнеровоз с русским капитаном запросил помощь у берегов Индии

Позднее Управление по борьбе со стихийными бедствиями штата Керала (KSDMA) предупредило, что в результате аварии на берег может выбросить контейнеры с топливом. Местных жителей и рыбаков попросили не контактировать с грузом. Кроме того, ведомство не исключило разлива нефтепродуктов в отдельных районах.