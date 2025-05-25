Свыше 100 украинских беспилотников пали под огнём российской ПВО этой ночью

По данным ведомства, 16 дронов было сбито над Тульской областью, по 14 — над Брянской и Калужской областями, по 13 — над Московским регионом и Тверской областью. Также уточняется, что по десять беспилотников уничтожено над Белгородской и Курской областями, восемь — над Орловской областью, семь — над Крымом, два — над Смоленской областью и по одному — над Липецкой, Нижегородской и Новгородской областями.