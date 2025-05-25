В Орловской области расчёты ПВО за ночь уничтожили 16 беспилотников ВСУ

Ранее сообщалось об отражении масштабной атаки беспилотников на регионы России. Расчётами ПВО было перехвачено и уничтожено 95 дронов над различными регионами России. В частности, над Брянской областью сбили 30 беспилотников, над Белгородской — 20, в Курской — 17, в Орловской — 16. Также были ликвидированы БПЛА над Калужской, Тульской областями и Республикой Крым. 12 БПЛА за ночь уничтожено на подлёте к Москве.