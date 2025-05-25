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В Самаре мопедист пострадал в столкновении с внедорожником

Вечером 24 мая в Октябрьском районе Самары произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал молодой водитель мопеда.

Вечером 24 мая в Октябрьском районе Самары произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал молодой водитель мопеда.

Как сообщают в областном главке, около 22:30 на улице Революционной 42-летний водитель автомобиля Škoda Yeti, при повороте налево, не уступил дорогу мопеду SMART, которым управлял 24-летний мужчина. Мопед двигался во встречном направлении прямо, как того требуют правила.

В результате столкновения водитель двухколёсного транспорта получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее 24 мая на Московском щоссе произошло массовое ДТП с участием 3 авто. В результате аварии два человека пострадали.

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