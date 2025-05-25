В Самаре мопедист пострадал в столкновении с внедорожником

Как сообщают в областном главке, около 22:30 на улице Революционной 42-летний водитель автомобиля Škoda Yeti, при повороте налево, не уступил дорогу мопеду SMART, которым управлял 24-летний мужчина. Мопед двигался во встречном направлении прямо, как того требуют правила.