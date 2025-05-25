Стояла на краю окна: четырехлетнюю девочку спасли в Павлодаре от падения с высоты

Инцидент случился в пятиэтажке по улице Толстого. Малышка стояла на краю подоконника и в любой момент могла упасть вниз.
На место происшествия незамедлительно выехали специалисты. Один из спасателей разговаривал с девочкой через дверь, отвлекая ее от окна, в то время как другие с помощью альпинистского снаряжения поднялись на крышу и проникли в квартиру.
Девочка находилась в квартире одна.
Ранее сообщалось, что за последние пять лет в Павлодарской области произошло 48 падений детей из окон, 11 — погибли. Последний случай был недавно, когда двухлетний ребенок выпал из окна третьего этажа и скончался.