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Стояла на краю окна: четырехлетнюю девочку спасли в Павлодаре от падения с высоты

Большую трагедию удалось предотвратить в Павлодаре благодаря неравнодушным горожанам и сотрудникам ДЧС. Спасателей вызвали прохожие, которые увидели в открытом окне четвертого этажа маленькую девочку, сообщает Zakon.kz.

Инцидент случился в пятиэтажке по улице Толстого. Малышка стояла на краю подоконника и в любой момент могла упасть вниз.

На место происшествия незамедлительно выехали специалисты. Один из спасателей разговаривал с девочкой через дверь, отвлекая ее от окна, в то время как другие с помощью альпинистского снаряжения поднялись на крышу и проникли в квартиру.

рассказали в МЧС РК

Девочка находилась в квартире одна.

Ранее сообщалось, что за последние пять лет в Павлодарской области произошло 48 падений детей из окон, 11 — погибли. Последний случай был недавно, когда двухлетний ребенок выпал из окна третьего этажа и скончался.