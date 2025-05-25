Мужчина одолжил у знакомой телефон и украл 76 тысяч рублей с её карты

В марте этого года в дежурную часть отдела полиции № 7 МУ МВД России «Красноярское» поступило заявление от жительницы Красноярского края о хищении 76 тысяч рублей с её банковской карты, которая была привязана к телефону её дочери. Об этом сообщило ГУ МВД России по Красноярскому краю.
Сотрудники полиции выяснили, что потерпевшая одолжила мобильный телефон своему знакомому, потому что его был сломан. На смартфоне было установлено приложение онлайн-банка, пароль к которому мужчина ранее подсмотрел.
Местонахождение мужчины было установлено полицейскими. Как выяснилось, он уже был ранее судим.
Обвиняемый рассказал, что решил воспользоваться картой, увидев, что на ней есть денежные средства, однако снять их напрямую было невозможно, поэтому часть денег он перевёл знакомым на их счета, а затем они ему вернули наличными. Ещё часть украденной суммы он потратил на продукты и алкоголь, а остальное проиграл на бирже. Поняв, что карта пустая, мужчина вернул телефон потерпевшей через своих знакомых.
Сотрудники следственного отдела окончили расследование уголовного дела по статье «Кража», санкция которой предусматривает до 6 лет лишения свободы. Мужчина предстанет перед судом.
Ранее красноярка украла у своей тёти 300 тысяч рублей с карты и потратила их на ставки.