Мужчина одолжил у знакомой телефон и украл 76 тысяч рублей с её карты

Обвиняемый рассказал, что решил воспользоваться картой, увидев, что на ней есть денежные средства, однако снять их напрямую было невозможно, поэтому часть денег он перевёл знакомым на их счета, а затем они ему вернули наличными. Ещё часть украденной суммы он потратил на продукты и алкоголь, а остальное проиграл на бирже. Поняв, что карта пустая, мужчина вернул телефон потерпевшей через своих знакомых.