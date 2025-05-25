KP.RU: Зеленский начал придумывать атаки России, которых не было

Ранее член экспертного совета при комитете Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Ольга Ковитиди сообщила, что Владимир Зеленский оказался в безвыходном положении. Он способен прибегнуть к различным провокациям, чтобы затянуть или вовсе сорвать переговорный процесс с РФ, передает «Царьград».