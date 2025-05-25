Зеленский начал распространять фейки о действиях России на фронте.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о якобы планируемых Россией атаках с помощью межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс», которые предотвратили. Об этом сообщили журналисты.
«На Украине объявили о планах России совершить учебно-боевой пуск межконтинентальной ракеты РС-24 “Ярс” в ночь на 19 мая», — передает газета «Комсомольская правда». Однако запуск не состоялся, что в администрации президента Украины представили как свою заслугу.
Ранее член экспертного совета при комитете Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Ольга Ковитиди сообщила, что Владимир Зеленский оказался в безвыходном положении. Он способен прибегнуть к различным провокациям, чтобы затянуть или вовсе сорвать переговорный процесс с РФ, передает «Царьград».