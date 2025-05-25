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СК России запросил доклад по делу о нарушении жилищных прав в Самарской области

Председатель Следственного комитета России поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по фактам, озвученным в сюжете федерального телеканала.

Председатель Следственного комитета России поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по фактам, озвученным в сюжете федерального телеканала. Речь идет о нарушении жилищных прав льготников в Самарской области.

По информации СМИ, гражданам из льготной категории выделили земельные участки под строительство жилья, но позже оказалось, что строить на этих участках запрещено. Документы были утеряны, а сами граждане не получили своевременного уведомления. В результате — материальный ущерб и нарушение прав.

Как сообщают в ведомстве, Следственное управление по Самарской области уже расследует уголовное дело по статье о халатности.

Ранее мы писали, что Следственный комитет ведет проверку несанкционированного митинга в Самаре на Мехзаводе.

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