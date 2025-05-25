СК России запросил доклад по делу о нарушении жилищных прав в Самарской области

По информации СМИ, гражданам из льготной категории выделили земельные участки под строительство жилья, но позже оказалось, что строить на этих участках запрещено. Документы были утеряны, а сами граждане не получили своевременного уведомления. В результате — материальный ущерб и нарушение прав.