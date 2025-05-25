На Западе сообщили об усталости украинских военных от боев

Военные ВСУ истощены, у них упал моральный дух, пишет Financial Times.
Моральное состояние в рядах ВС Украины ухудшается — среди солдат отмечается нарастающая усталость и разочарование. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на украинских военных.
«Чувство усталости и разочарования распространяется в рядах (ВСУ — прим. URA.RU) как среди опытных офицеров, так и среди недавно мобилизованных военнослужащих, моральный дух ослабевает, растет ощущение, что нет четкого плана по окончанию войны, а жизни жертвуются впустую», — говорится в материале.
Замкомандира одного из штурмовых подразделений, действующего в районе Покровска (ранее Красноармейск) в ДНР, отметили, что ВСУ очень истощены. Кроме того, по данным источников, в украинской армии распространяется мнение о нехватке четкого плана по завершению конфликта, из-за чего жизни солдат кажутся напрасно потерянными, передает «Царьград».
Ранее в Верховной раде сообщили, что украинские военные, обучающиеся за границей, массово не хотят возвращаться на Украину. Депутат Анна Скороход отметила, что эта проблема сохраняется вне зависимости от страны подготовки бойцов, пишет деловое издание «Взгляд».