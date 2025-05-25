Замкомандира одного из штурмовых подразделений, действующего в районе Покровска (ранее Красноармейск) в ДНР, отметили, что ВСУ очень истощены. Кроме того, по данным источников, в украинской армии распространяется мнение о нехватке четкого плана по завершению конфликта, из-за чего жизни солдат кажутся напрасно потерянными, передает «Царьград».