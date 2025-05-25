Над Новгородской областью сбит беспилотник ВСУ

Беспилотник ликвидировала ПВО.
Беспилотник ВСУ ликвидирован над Новгородской областью. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Дронов.
«Сбит один БПЛА самолетного типа», — написал Дронов в Telegram. Пострадавший и разрушений, по словам врио губернатора, нет. Он заверил, что держит ситуацию на контроле.
Ранее о сбитых беспилотниках сообщали губернаторы Брянской, Калужской и Орловской областей Александр Богомаз, Владислав Шапша и Андрей Клычков. Над территорией Брянской области ПВО ликвидировала 14 вражеских БПЛА, такое же количество — над Калужской и 16 — над Орловской.