Над Новгородской областью сбит беспилотник ВСУ

Ранее о сбитых беспилотниках сообщали губернаторы Брянской, Калужской и Орловской областей Александр Богомаз, Владислав Шапша и Андрей Клычков. Над территорией Брянской области ПВО ликвидировала 14 вражеских БПЛА, такое же количество — над Калужской и 16 — над Орловской.