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Над Новгородской областью сбит беспилотник ВСУ

Беспилотник ВСУ ликвидирован над Новгородской областью. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Дронов.

Беспилотник ликвидировала ПВО.

Беспилотник ВСУ ликвидирован над Новгородской областью. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Дронов.

«Сбит один БПЛА самолетного типа», — написал Дронов в Telegram. Пострадавший и разрушений, по словам врио губернатора, нет. Он заверил, что держит ситуацию на контроле.

Ранее о сбитых беспилотниках сообщали губернаторы Брянской, Калужской и Орловской областей Александр Богомаз, Владислав Шапша и Андрей Клычков. Над территорией Брянской области ПВО ликвидировала 14 вражеских БПЛА, такое же количество — над Калужской и 16 — над Орловской.