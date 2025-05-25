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Пленный из ВСУ рассказал, что Сырского в войсках называют мясником

Украинские военнослужащие между собой называют главнокомандующего Александра Сырского мясником.

Источник: Аргументы и факты

В рядах украинской армии главнокомандующего Александра Сырского называют «мясником». Об этом рассказал Евгений Бодейко, разведчик 40-й бригады береговой обороны ВСУ, который был взят в плен в Херсонской области.

«Сырский просто отправляет людей на штурмы и забывает о них. У них нет ни техники, ни вооружения», — сообщил Бодейко.

Пленный также отметил низкий уровень подготовки новобранцев, которые пополняют ряды ВСУ.

«Человек только успевает научиться держать автомат, как его сразу отправляют на боевые позиции», — добавил он.

В разведроте, где служил Бодейко, также были проблемы с техникой. Пленный отметил, что оборудование фактически неисправно.

Напомним, Сырский, который был назначен на должность главкома ВСУ 8 февраля 2024 года, среди украинских военнослужащих получил прозвища «Генерал 200» («Груз 200») и «Бахмутский мясник» из-за больших потерь в сражениях, которыми он руководил.