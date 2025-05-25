Ричмонд
+13°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Кош-Агачском районе Алтая

Стихийное бедствие зафиксировано в 12 км юго-восточнее села Кызыл-Таш Кош-Агачского района.

Источник: Комсомольская правда

В Республике Алтай произошло землетрясение магнитудой 5,4. По данным регионального МЧС, стихийное бедствие зафиксировано в 12 км юго-восточнее села Кызыл-Таш Кош-Агачского района.

«Толчки ощущались на территории Кош-Агачского, Улаганского, Онгудайского районов и города Горно-Алтайска. В пятидесятикилометровую зону попали 10 населенных пунктов Кош-Агачкого и Улаганского районов: Кызыл-Таш, Бельтир, Кош-Агач, Чаган-Узун, Мухор-Тархата, Ортолык, Курай, Саратан, Чибит, Акташ», — заявляют представители ведомства.

Известно, что в результате события никто не пострадал. Погибших также нет, никакие социально-значимые объекты не повреждены. Об этом сообщают представители дежурных служб Кош-Агачского и Улаганского районов, а также руководители сельских поселений.

Как KP.RU писал ранее, 22 мая у побережья острова Крит в Греции зафиксировано землетрясение магнитудой 6,1. Сейсмическое событие произошло в 6:19 по мск в 59 километрах к северу от критского города Айос-Николаос, где проживает 11,4 тысячи человек.