Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Кош-Агачском районе Алтая

В Республике Алтай произошло землетрясение магнитудой 5,4. По данным регионального МЧС, стихийное бедствие зафиксировано в 12 км юго-восточнее села Кызыл-Таш Кош-Агачского района.
«Толчки ощущались на территории Кош-Агачского, Улаганского, Онгудайского районов и города Горно-Алтайска. В пятидесятикилометровую зону попали 10 населенных пунктов Кош-Агачкого и Улаганского районов: Кызыл-Таш, Бельтир, Кош-Агач, Чаган-Узун, Мухор-Тархата, Ортолык, Курай, Саратан, Чибит, Акташ», — заявляют представители ведомства.
Известно, что в результате события никто не пострадал. Погибших также нет, никакие социально-значимые объекты не повреждены. Об этом сообщают представители дежурных служб Кош-Агачского и Улаганского районов, а также руководители сельских поселений.
Как KP.RU писал ранее, 22 мая у побережья острова Крит в Греции зафиксировано землетрясение магнитудой 6,1. Сейсмическое событие произошло в 6:19 по мск в 59 километрах к северу от критского города Айос-Николаос, где проживает 11,4 тысячи человек.